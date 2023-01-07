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Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı

İstanbul'da hakkında çeşitli suçlardan 69 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 18:30
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İstanbulda 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, hükümlü kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, silahla birden fazla kişi ile konutta yağma, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından toplam 69 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K'nin Büyükçekmece'de olduğu tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekiplerin yakaladığı şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

 

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