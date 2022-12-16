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İmamoğlu'na siyasi yasak, hapis cezası verilirken MHP'li başkana para cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis cezası veren yargı sistemi; YSK temsilcisine "namussuz, alçak" diyen MHP'li başkana para cezası vermeyi yeterli buldu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:11
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YSK temsilcisine ''namussuz, alçak'' diyen MHP'li başkana para cezası. İmamoğlu'na ise siyasi yasak, hapis cezası verildi

İmamoğlu'na siyasi yasak, hapis cezası verilirken MHP'li başkana para cezası
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "ahmak" ifadesi nedeniyle 2 yıl 7 ay hapis cezası veren yargı, AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel'e "Namussuz, alçak, aciz", "Kendini tımar et" sözleriyle hakaret eden MHP'li eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın hakkında para cezasını yeterli buldu.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde MHP'li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel arasında tartışma yaşandı. Günaydın, 11 Mart 2019 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Recep Özel hakkında "Namussuz, be alçak herif, aciz bir insansın, cahil herifler", "Vizyonsuz diyen adam kendini bir tımar etsin" ifadelerini kullandı.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARETTEN KAMU DAVASI AÇILDI

Yayının ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca Günaydın hakkında kamu görevlisine hakaretten TCK'nın hakaret suçlarını düzenleyen 125/1 ve 125/4 maddelerinin yanı sıra, kişinin kamu görevinin üstlenilmesinden atanmaya ve seçime tabi bütün memuriyet hizmetlerinden yoksun bırakılmasını düzenleyen TCK'nın 53/1 maddesinden dava açıldı.

2 Aralık'ta davayı karara bağlayan Isparta 6. Asliye Ceza Mahkemesi, programın CD çözüm tutanağından Günaydın'ın iddia konusu olan ifadeleri kullandığının sabit olduğu sonucuna varırken, Günaydın hakkında yeterli, etkin ve caydırıcı olacağı gerekçesiyle alt sınırdan adli para cezasına hükmedildi.

"SATILIK YSK BAŞKANI" PAYLAŞIMINA DA BERAAT VERİLMİŞTİ

Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren 16 Nisan 2017'deki referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karar veren YSK'nın Başkanı Sadi Güven hakkında sosyal medya hesabından "Satılık YSK Başkanı" paylaşımında bulunan vatandaş hakkında beraat kararı vermişti.

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi de 2018'de sosyal medya hesabından dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'e, "Şark kurnazı karaktersiz" diyen sanığın da beraatine karar vermişti.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

AKP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Davaya bakan hâkim ve savcının, AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıkmış; hâkim Mehdi Komşul'un AKP Sancaktepe İl Yöneticisi ile birlikte poz verdiği görülmüştü.

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Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene
16.12.2022 15:03
Çünkü bay bahçeli nin elemanı iki olay iki dava çifte standartlı sonuç Az kaldı Geliyor gelmekte olan.  
 
E
16.12.2022 14:56
Kararları adalet verse böyle zaten olmaz akp nin atanmış hakim ve savcılari verdiği için kararlara şaşırmamak lazım  
 
Türkiyem
16.12.2022 14:46
Adalet Adalet Adalet .Ne Mutlu Türküm diyene.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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