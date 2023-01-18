﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 SV 4610 plakalı kamyonet, TEM Otoyolu'nda arkasından gelen ambulans şoförünün uyarılarını dikkate almayarak şerit değiştirmeden yoluna devam etti.
Ambulanstan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kamyonetin sol şeritte ilerlediği görülüyor.
Kayıtlarda, kamyonet sürücüsünün arkasından gelen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen şerit değiştirmeden yoluna devam etmesi yer alıyor.(AA)
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