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Dakikalarca ambulansa yol vermedi

İstanbul Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen kamyonet cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 15:05
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İstanbul'da ambulansa yol vermeyen kamyonet cep telefonuyla görüntülendi

Dakikalarca ambulansa yol vermedi
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İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 SV 4610 plakalı kamyonet, TEM Otoyolu'nda arkasından gelen ambulans şoförünün uyarılarını dikkate almayarak şerit değiştirmeden yoluna devam etti.

Ambulanstan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kamyonetin sol şeritte ilerlediği görülüyor.
Kayıtlarda, kamyonet sürücüsünün arkasından gelen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen şerit değiştirmeden yoluna devam etmesi yer alıyor.(AA)
 

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M.TÜRK
18.01.2023 15:24
bunlar sokakta geziyor kediköpek barınağa kapatılıyor bunun nesi adalet??asıl barınağa bu tipleri kapatıcan.  
 
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