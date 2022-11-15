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  • Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Yapanın yaptığı yanına kar mı kalacak? İstanbul'da bir yetkili yok mu?

Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Yapanın yaptığı yanına kar mı kalacak? İstanbul'da bir yetkili yok mu?

İstanbul'da hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansa Arnavutköy havalimanı yolundaki sürücüler dakikalarca yol vermedi. O anlar kameralara yansırken görüntüleri izleyenler "plakası belli, bunun da yaptığı yanına kar mı kalacak" sorusunu sormaktan kendini alamadı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:30
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Yapanın yaptığı yanına kar mı kalacak? Dakikalarca ambulansa yol vermedi

Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Yapanın yaptığı yanına kar mı kalacak? İstanbul'da bir yetkili yok mu?
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İstanbul Arnavutköy havalimanı yolunda sürücüler, hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansın siren seslerini dikkate almadı ve dakikalarca yol vermedi.

O anlar ambulans içerisinde yer alan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda ambulansa yer vermeyen sürücüye büyük tepki gösterildi.

Bu görüntüleri izleyenler "İstanbul'da bir yetkili yok mu?" sorusunu sormaktan kendini alamadı. Plakası belli olan bu sürücülerin yaptıklarının yanına kâr kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

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halük ülkü
15.11.2022 10:59
emniyet kemeri takmadı diye ceza keseceğine sol şeridi sürekli işgal edip ambulansa yol vermeyene ceza kesip trafikten ömür boyu men etsenize  
 
Allah akıl fikir versin.
15.11.2022 10:15
Bu araç gibi küçük servis araçları tam bir baş belası, serseri mayın gibi araba kullanıyorlar, kural tanıma yok, kimseye saydı yok. Ambulansa bunu yapıyor , başkasına ne yapmaz!  
 
Simitçi
15.11.2022 09:52
Bir gün o da, o ambulansa binecek ancak ne şekilde yardım edin diye bekleyecek onu da Yüce Mevlam biliyor etme bulma Dünyası  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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