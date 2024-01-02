İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu

Aralık ayı İstanbul enflasyonunu açıklayan İTO, perakende fiyatta en çok zamlanan ürünleri de tek tek sıraladı.

İstanbul Ticaret Odası aralık ayı için derlediği İstanbul Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen neredeyse yarısı zamlandı.

İTO rakamlarına göre 242 ürünün 119'unun fiyatı zamlandı. Sadece 14 ürünün fiyatı değişmedi. 109 ürünün fiyatı ise değişmedi.

İstanbul'un aralık ayı enflasyonunda yer alan sebze ve meyveler alt grubundaki kabak yüzde 93,82'lik artışla zam şampiyonluğunu kazandı. Zamlanan ürünler arasında kabağın ardından yzüd 67,32'lik artışla Salatalık, yüzde 37,58'lik yükselişle taze fasulye yer aldı. İlaç fiyatları aralık ayında yüzde 27,09'luk artış gösterdi. 2023'ün son ayında en büyük düşüş portakal da görüldü. Düşüş oranı yüzde 7,14 olarak kayıtlara geçti.