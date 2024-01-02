Köprü ve otoyolların tane tane zamlı haşırt dı bilekbord listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2023 yılında uygulanacak olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde zam yaptığını duyurdu.

Yeni ücret tarifesi, 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Zam oranları, köprü ve otoyollara göre farklılık gösteriyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, araçların aks aralığına göre belirlenen ücretler, yüzde 76,5 oranında arttı.

Buna göre, tek yön geçiş ücreti, otomobiller için 8,5 liradan 15 liraya, hafif ticari araçlar için 11 liradan 19,5 liraya, orta boy araçlar için 16,5 liradan 29 liraya, büyük boy araçlar için 22 liradan 38,5 liraya, çok büyük boy araçlar için 33 liradan 58 liraya, motosikletler için ise 3,5 liradan 6 liraya yükseldi.

Osmangazi Köprüsü’nde ise, araç sınıfına göre belirlenen ücretler, yüzde 52,5 oranında arttı.

Buna göre, tek yön geçiş ücreti, otomobiller için 190 liradan 290 liraya, hafif ticari araçlar için 285 liradan 435 liraya, orta boy araçlar için 380 liradan 580 liraya, büyük boy araçlar için 570 liradan 870 liraya, çok büyük boy araçlar için 760 liradan 1160 liraya, motosikletler için ise 95 liradan 145 liraya yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, araç sınıfına göre belirlenen ücretler, yüzde 47,5 oranında arttı.

Buna göre, tek yön geçiş ücreti, otomobiller için 16,5 liradan 25 liraya, hafif ticari araçlar için 24,75 liradan 37,5 liraya, orta boy araçlar için 33 liradan 50 liraya, büyük boy araçlar için 49,5 liradan 75 liraya, çok büyük boy araçlar için 66 liradan 100 liraya, motosikletler için ise 8,25 liradan 12,5 liraya yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde, araç sınıfına göre belirlenen ücretler, yüzde 47,5 oranında arttı.

Buna göre, tek yön geçiş ücreti, otomobiller için 50 liradan 75 liraya, hafif ticari araçlar için 75 liradan 112,5 liraya, orta boy araçlar için 100 liradan 150 liraya, büyük boy araçlar için 150 liradan 225 liraya, çok büyük boy araçlar için 200 liradan 300 liraya, motosikletler için ise 25 liradan 37,5 liraya yükseldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda ise, otomobil için en düşük geçiş ücreti 8,5 liradan 9 liraya, en yüksek geçiş ücreti ise 78,5 liradan 84 liraya çıktı.

Otoyollarda, araç sınıfına ve mesafeye göre değişen ücretlerin tam listesi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlandı.