İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul’da etkili olan yağış ve soğuk havanın da etkisiyle haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasına göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 17.48 sıralarında yüzde 90’a kadar ulaştı.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçülürken, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

BOĞAZ KÖPRÜLERİ TIKANDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle her iki istikamete doğru tıkandı.

Avrupa Yakası’nda ise Zincirlikuyu'dan başlayan D-100 trafiği, Mecidiyeköy, Haliç, Topkapı ve Şirinevler'e kadar uzanıyor.