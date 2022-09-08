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  • Birliktelik karşılığında hayat kadınlarının suç dosyalarını kapatan savcının iğrenç mesajları ortaya çıktı

Birliktelik karşılığında hayat kadınlarının suç dosyalarını kapatan savcının iğrenç mesajları ortaya çıktı

Hayat kadınlarının suç dosyalarını birlikte olma şartıyla kapatan savcı O.O’nun hayat kadınlarıyla mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:15
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İstanbul’da birliktelik karşılığında hayat kadınlarının suç dosyalarını kapatan savcının iğrenç mesajları ortaya çıktı

Birliktelik karşılığında hayat kadınlarının suç dosyalarını kapatan savcının iğrenç mesajları ortaya çıktı
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İstanbul'da görevli savcı O.O.'nun karıştığı skandal gündem yarattı. Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınlarının şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edilen savcı O.O.'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. HSK tarafından görevinden uzaklaştırılan savcının kadınlarla olan mesajlaşması ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre savcıyla hayat kadınları arasında şu mesajlaşmalar gerçekleşti:

Savcı: Hazal hanım ne düşünüyorsun benim hakkımda
Ö. D.: İyi insansın hoş insansın
Savcı: Arkadaşın ne düşünüyor benim hakkımda
Ö.D.:Biz çok nadir arada sırada yapıyoruz birlikte yapıyoruz insanlarla o da belli bir miktar para karşılığında
Savcı: Açık söyle
Ö. D.: İkimiz toplam 1500 TL karşılığında birlikte oluruz sizle
Savcı: Aynı anda ikinizle birlikte mi olacaz
Ö.D.: Evet
Savcı: Tek olmuyor mu
Ö.D.: Tek bir tadı olmuyor ki fazla
Savcı: Benim bir teklifim var
Ö.D.: Nedir
Savcı: Bir kez deneyelim karşılığında da Selo olayını halledeyim

"SELO" KADINLAR TARAFINDAN SOYULAN KİŞİ ÇIKTI
Cumhuriyet Savcısı ile kadınlar arasındaki konuşmada "Selo" diye geçen kişinin, hayat kadınlarından İ.Ç. ve Ö.D.'nin evine gittikleri müşterileri S.K. olduğu, kadınlar hakkında S.K.'nın evde pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasının çalınmasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmaya da Cumhuriyet Savcısı O.O.'nun kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdiği öğrenildi.

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Senol
8.09.2022 14:31
Türkiyem bunları hak etmiyor. Yargıya güven azalıyor mağlesef  
 
FETHİ
8.09.2022 14:30
bunu yapan savcı üstelik tahsilli  
 
M.TÜRK
8.09.2022 14:23
yeni Türkiyenin savcısı.  
 
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