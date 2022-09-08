Birliktelik karşılığında hayat kadınlarının suç dosyalarını kapatan savcının iğrenç mesajları ortaya çıktı

İstanbul'da görevli savcı O.O.'nun karıştığı skandal gündem yarattı. Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınlarının şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edilen savcı O.O.'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. HSK tarafından görevinden uzaklaştırılan savcının kadınlarla olan mesajlaşması ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre savcıyla hayat kadınları arasında şu mesajlaşmalar gerçekleşti:

Savcı: Hazal hanım ne düşünüyorsun benim hakkımda

Ö. D.: İyi insansın hoş insansın

Savcı: Arkadaşın ne düşünüyor benim hakkımda

Ö.D.:Biz çok nadir arada sırada yapıyoruz birlikte yapıyoruz insanlarla o da belli bir miktar para karşılığında

Savcı: Açık söyle

Ö. D.: İkimiz toplam 1500 TL karşılığında birlikte oluruz sizle

Savcı: Aynı anda ikinizle birlikte mi olacaz

Ö.D.: Evet

Savcı: Tek olmuyor mu

Ö.D.: Tek bir tadı olmuyor ki fazla

Savcı: Benim bir teklifim var

Ö.D.: Nedir

Savcı: Bir kez deneyelim karşılığında da Selo olayını halledeyim

"SELO" KADINLAR TARAFINDAN SOYULAN KİŞİ ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı ile kadınlar arasındaki konuşmada "Selo" diye geçen kişinin, hayat kadınlarından İ.Ç. ve Ö.D.'nin evine gittikleri müşterileri S.K. olduğu, kadınlar hakkında S.K.'nın evde pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasının çalınmasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmaya da Cumhuriyet Savcısı O.O.'nun kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdiği öğrenildi.