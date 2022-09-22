İran istihbaratıyla bağlantısı belirlenen savcı ihraç edildi

İranlı casuslar ile 150 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlenen D.Y., HSK tarafından 8 Şubat'ta açığa alınmıştı.

Hakkında 42 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan D.Y. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

D.Y.'nin ihraç kararı, Hakimler ve Savcılar Kurulu İkincisi Dairesi tarafından verildi.