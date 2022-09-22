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İran istihbaratıyla bağlantısı belirlenen savcı ihraç edildi

İran istihbaratıyla bağlantılı casusluk şebekesi ile ilişkisi ortaya çıkan Cumhuriyet Savcısı D.Y., Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edildi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:53
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İran istihbaratıyla bağlantısı belirlenen savcı ihraç edildi

İran istihbaratıyla bağlantısı belirlenen savcı ihraç edildi
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İranlı casuslar ile 150 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlenen D.Y., HSK tarafından 8 Şubat'ta açığa alınmıştı.

Hakkında 42 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan D.Y. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

D.Y.'nin ihraç kararı, Hakimler ve Savcılar Kurulu İkincisi Dairesi tarafından verildi.

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