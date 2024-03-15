İstanbul’da çaldı. Kolombiya’da yakalandı. Ünlü polis muhabiri Toygun Atilla bombayı patlattı

“Hollywood filmlerindeki gibi” diyerek sözlerine başlayan ünlü polis muhabiri Toygun Atilla, 12 Nisan 2011'e İstanbul’da yaşanan bir soygun olayını aktardı.

Zırhlı araçla 39 kilo küle altının Kapalıçarşı'dan Beşiktaş'taki Darphaneye gitmek üzere yola çıktığını anlatan Atilla, "Lastik patlak" uyarısı ile aracın durdurulduğunu anlattı.

Devamında ise lastikler değiştirildikten sonra külçe altın dolu valizlerden birinin kayıp olduğunun fark edildiğini aktaran Atilla, kamera görüntülerinin her şeyi ortaya çıkardığını söyledi.

Görüntülerde motosikletli bir kişinin zırhlı aracın tekerleğine bıçak sağladığı görülüyor ve lastik değiştirilirken 2 kişinin araca girerek 20 kilo külçe altın bulunan çantayı alarak kaçtı.

Soyguncular tespit edildi. Toygun Atilla, soygunun ardında Venezuelalı Juan Jose James Baracamonte, Jose Angel Badillo Gomez, Diyors Alexis Volcan Molina, soygunu planlayan Brezilyalı Al Saight ve adamı İtalyan Plojian’ın olduğunu aktardı.

Brezilyalu Saight ve İtalyan Plojian altınları alıp Beyrut'a gitti. Venezuelalı suç ortakları ise Fransa'ya uçtu.

13 YIL SONRA YAKALANDI

Atilla, 13 yıl sonra bu soygunun ilk halkasının Kolombiya'da yakalandığını duyurdu.

Gazeteci Atilla şöyle anlattı:

Türk kuyumcudan milyon dolarlık soygun yapan ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranana Venezuela vatandaşı Juan José Jaimes Bracamonte'nin yakalandı.

Amacına ulaşamadan gözaltına alınan ve ardından Türkiye’ye iade işlemleri için Başsavcılık Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü'ne teslim edildi.