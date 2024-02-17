Martı ve TAG'ın sahibi Oğuz Alper Öktem'i ifşa etti. Toygun Atilla iş dünyasının 'Gıcık' adamını konuşturdu

Gazeteci Toygun Atilla, Martı ve TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem'le Levent’teki şirketlerinde bir araya geldi.

Öktem, kendisiyle ve şirketleriyle ilgili merak edilenleri Atilla'ya anlattı. Şirketin her köşesinde Martı uygulamasında yer alan araçların olduğunu aktardı.

Oğuz Alper Öktem'le sohbet eden Atilla, E-5 otoyolu üzerinde emniyet şeridine bırakılmış halde duran martı elektrikli motosikletten bahsetti. Öktem’e göre, emniyet şeridine bırakılmış martı motosikletler onun sorunu değil.

Öktem "Bugüne kadar bir tek kaza olmadı o martılar yüzünden" demesi en dikkat çeken sözlerden biriydi.

Oğuz Alper Öktem’in TAG'ın yasal bir mevzuata kavuşması için uzun zamandır mücadele ettiğini belirten Atilla, şu ana kadar uygulamalar kapsamında 110 bin TAG sürücüsünün olduğunu da açıkladı.

TAG'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Nasıl TAG sürücüsü olunduğuna da değinen Atilla, “Adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı örneği, otomobil ruhsatı ve plakası bir de sürücü adayının kendi fotoğrafını paylaşması ile TAG sürücü adaylığına başvuru süreci başlıyor.Sonrasında yapılan tele mülakatın ardından ise onaylı bir TAG sürücüsü olunabiliyor.TAG'da UBER benzerleri gibi bir yolcu taşımacılık sistemi.” İfadelerini kullandı.

TEK KRİMİNAL VAKA YOK

Sistemin güvenli olduğuna da değinen Atilla, “Oğuz Alper Öktem'in de ifade ettiği gibi bugüne kadar ki süreçlerde tek bir kriminal vaka bile yaşanmamış.” dedi.

Öktem’in Martı’yı ABD'de borsaya açtığını ve 160 milyon dolarlık bir gelir ettiğine değinen Atilla, "Ona göre bu uygulamanın yasallaşmasının önündeki tek engel ise "Taksi baronları" ...” şeklinde yazdı.

Atilla, Öktem’in 110 bine ulaşan TAG sürücüleri ve aileleri ile 400 bine ulaşan kitle ile kavgasını verdiğini ifade etti.

Bugüne kadar 360 binin üzerinde dilekçe vererek uygulamanın yasalaşması için girişimde bulunduklarını da vurguladı.

GELECEKTE SİYASETÇİ OLARAK GÖREBİLİRİZ

Gazeteci Atilla, Öktem’in Türkiye şartlarında bir siyasetçi için çok uygun olduğunu belirterek “Her ne kadar kendisi "siyaseti" şimdilik düşünmediğini ve işine odaklandığını söylese de yazımın en başında da belirttiğim gibi, biraz kilo verdiğinde, bir de beyaz gömlek giydiğinde halkın karşısına çıkması için hiçbir sebep yok.” İfadelerini kullandı.

"GICIK"

Cem Uzan'dan daha çok Cem Uzan'ı andırdığını belirten Atilla, Oğuz Alper Öktem'e şu soruyu soruyor:

Sizin hakkınızda sosyal medyada çokça "Gıcık" değerlendirmesi var. Siz kendinizi "Gıcık" buluyor musunuz?

Öktem ise şu yanıı veriyor: Evet gıcığım.