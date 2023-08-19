Merkez Bankası'nı nasıl soydular? Toygun Atilla açıkladı

Patronlar Dünyası’dan Toygun Atilla Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. Toygun Atilla, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi devlet bankalarına döviz olan kredi borçlarını TL'ye çeviren patronlarını kaleme aldı.

Atilla, düşük politik faizle kredi alıp, bu paraları dövize çeviren patronların var olduğunu söyledi.

LA CASA DA PAPEL SENARİSTLERİ BİLE KISKANIRDI

Atilla yazısında “Netflix'in dünyayı kasıp kavuran İspanyol yapımı La Casa Da Papel'in senaristleri Türkiye'de Merkez Bankası'nın nasıl soyulduğunu görseler, tüm senaryoyu çöpe atıp, hikayeyi baştan yazarlardı.” diye yazdı.

Bir arkadaşının Londra’daki anısının anlatan Atilla arkadaşının bir İngilizle tanıştığını belirterek aralarındakli sohbeti aktardı:

Çok kısa boylu yaşlıca bir İngiliz erkek. Arkadaşıma kötü bir Fransızcayla “Fransız mısınız Mösyö?” diye soruyor. Arkadaşım da “Hayır Türküm” diyor.

TÜRKİYE'DE HIRSIZLIK YAPTIM

“Türkiye’de nerede yaşıyorsunuz? diye sormaya devam ediyor İngiliz.

Arkadaşım da “İstanbul’da” deyince İngiliz “Aaa.. ben İstanbul’da çok çalıştım” diyor. Arkadaşım da “Ne iş yaptınız İstanbul’da” diye soruyor ve aldığı cevap şu oluyor: “Hırsızlık yaptım”.

KAPALIÇARŞI'DA CEPÇİLİK

Atilla, daha sonra arkadaşının “Nerede.. nasıl?” diye sorduğunu ve İngilizden şu cevabı aldığını söyledi:

Sizin Kapalıçarşı’da cepçilik yaptım. Çok para kazandım.

İNGİLİZLERİ SOYDUM

Daha sonra İngilizin “Ben sizlerden hiç çalmadım. Bizim salak İngilizleri soydum. Onlarla aynı tur şirketiyle İstanbul’a giderdim. Kapalıçarşı’ya bayılırdı bizimkiler. Kendilerinden geçerlerdi. Birbirlerine yapışıp o güzel vitrinlere bakar, topluca mağazalara girerken ben de ceplerinden cüzdanlarını aşırırdım” dediğini aktaran Atilla arkadaşının şöyle dediğini yazdı: “Mister hırsızmış”.

Atilla, İngilizin şunları aktardığını anlattı:

İngiltere dışında en çok kazandığı bir yer de Paris’miş. Özellikle Louvre Müzesi’nde soymuş yine vatandaşlarını. Özellikle İngilizler müzedeki Mona Lisa tablosunun önünde yoğunlaştıklarında.

İngiltere’de ise daha çok hafta sonları açılan pazar yerlerinde çalışmış! Meslek hayatında bir kere yakalanmış, kısa bir süre hapis yatmış ama sendikası onu emekli etmiş!

Arkadaşım soruyor “Ne demek emekli etmek? Ne sendikası?”

Cepçi hırsız anlatıyor: “Bizim sendika İngilere’nin en eski en güçlü sendikası. İçinde avukatlar, polisler, hakimler hatta millet vekilleri bile var. Ben yakalanıp çok az hapis yattım onların sayesinde ama sonra beni emekli ettiler. Sendika müfettişleri geldi parmaklarımı incelediler.

HIRSIZLAR SENDİKASI

Atilla arkadaşını işaret ve orta parmaklarını birleştirerek gösterdiğini belirterek şunları yazıyor:

Ben bu iki parmakla çalışırım Çok ustaydım. Ceplerden, çantalardan cüzdanları çekmenin en garantili yolu bu. Ama sendika parmaklarımda bir titreme fark etti ve beni işten ayırdı. Sendika bana her ay emekli maaşı verir. Ben ölsem de aileme verir. Sendikamız aynı zamanda sigorta-sağlık şirketi gibi çalışır. Hastane, ameliyat bedava. Kazandığım parayla bir ev aldım. Kiram yok. Gayet iyi yaşıyoruz hırsızlar sendikası sayesinde.

SADECE İNGİLİZLERDEN ÇALACAKSIN

Atilla, arkadaşının İngiliz'e şu soruyu yönelttiğini söyledi:

“Sizin sendikanız Londra’nın neresinde?”

İngiliz şu cevabı veriyor:

“Şaka mı söylüyorsunuz? Tabii ki yeri Londra’nın altında. Bizim sendikamız yeraltı sendikası”.

Emekli hırsızın ineceği durağa gelmişlerdir. Gayet samimi bir şekilde el sıkışıp vedalaşırlar.

Hırsız otobüsten indikten hemen sonra arkadaşımın karısı çantasını yoklar.

Atilla yazısına şu sözlerle devam ediyor:

Arkadaşım da karısına bilgiççe: “Bizden yürütmüyormuş! Sadece İngilizleri soymuş” der. İlave eder: “Sendikası öyle emretmiş kendisine! Sadece İngilizlerden çalacaksın!”

"SOYAN DA SOYULANLAR DA BELLİ"

Tekrar günümüze dönen Atilla, "Seçimlerden kısa bir süre önce devlet bankalarından döviz olarak aldığın kredi borçlarını TL'ye çevirip ödeyeceksin. Yetmeyecek... Sonra Türk parası ile düşük faizden kredi kullanıp, paranı dövize çevireceksin. Bütün bunları yapanlar da aynı kişiler, aynı "patronlar" olacak. Merkez Bankası'nda rezervler eriyecek, kurda kuşa muhtaç olacaksın, tasarruf tedbirleri ile hazineyi doldurmaya çalışacaksın, zamlarla, vergilerle halkın tepesine bineceksin. “ diye yazdı.

Tüm bunların soygunun faturasını ödemek için olduğunu belirten Atilla yazısında fakirden alıp, “Zengine vereceksin Soyanlar da, soyulanlar da belli.” dedi.

“Bizdeki hırsızlar ile İngilizlerin tarzı, yöntemleri biraz farklı” diyen Atilla bizdekilerin daha profesyonel olduğunu belirtti.

Atilla devamınsa şöyle yazdı:

Düşünüyorum da, Bizim hırsızların bir sendikası yok mu. ? Artık emeklilik zamanları gelmedi mi ?