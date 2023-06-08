İstanbul'da çökmek üzere olan 50 yıllık binaya asılan pankart pes dedirtti. Kentsel dönüşüm boyut atladı

Kentsel dönüşüm boyut atladı. İstanbul Bayrampaşa’da çökmek üzere olan 50 yıllık binaya asılan “Kentsel dönüşüme uygun daireler yapılacaktır” pankartı pes dedirtti.

İstanbul'da çökmek üzere olan 50 yıllık binaya asılan pankart pes dedirtti. Kentsel dönüşüm boyut atladı

Editör: Ayşe Memiş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce vatandaş da yaralandı.

İmar affı ve dışı süslenmiş içi çürük olan binalar nedeniyle depremlerde can kaybı çok oldu. İktidar buna kader dese de bu kader değil, müteahhitlerin ve imar affının cinayetiydi.

Yaklaşan İstanbul depremi için de hazırlıklar başladı. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hasarlı evler evler tek tek yıkıma giriyor.

Ancak gazeteci İsmail Er sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma göre, depremlerden hiç ders alınmamış.

İstanbul Bayrampaşa’da 50 yıllık binaya asılan pankart şok etkisi yarattı.

Çatısından beton parçaları dökülen, içi çürüyen binaya “Kentsel dönüşüme uygun daireler yapılacaktır” pankartı asıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BOYUT ATLADI

Pankarttan anlaşılacağı üzere bina yıkılmadan dışı ve içi süslenecek. Er İnstagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

BAYRAMPAŞA’da 50 yıllık Bina çökecek! Çatısından beton parçaları dökülüyor, bina demirleri dışarıya sarkmış! İçini düzelterek dışarıya kentsel dönüşüme uygun katlar yapılacak diye pankart asılıyor böyle bir şey duydunuz mu! Böyle yapılara izin verilen bir kanun mu çıktı. Yada kentsel dönüşüm yerine kentsel dönüşüme eski dökülen evler mi yapılıyor.

.jpg

iopsol.jpg

opsol.jpg

uikjo.jpg

rtgrfvsl.jpg

yuih.jpg

Öne Çıkanlar
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu Güncel
Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
Kılıçdaroğlu devam edip etmeme kararını verdi Siyaset
Kılıçdaroğlu devam edip etmeme kararını verdi
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı Ekonomi
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Güncel
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam Spor
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı