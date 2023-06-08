İstanbul'da çökmek üzere olan 50 yıllık binaya asılan pankart pes dedirtti. Kentsel dönüşüm boyut atladı

Editör: Ayşe Memiş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce vatandaş da yaralandı.

İmar affı ve dışı süslenmiş içi çürük olan binalar nedeniyle depremlerde can kaybı çok oldu. İktidar buna kader dese de bu kader değil, müteahhitlerin ve imar affının cinayetiydi.

Yaklaşan İstanbul depremi için de hazırlıklar başladı. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hasarlı evler evler tek tek yıkıma giriyor.

Ancak gazeteci İsmail Er sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma göre, depremlerden hiç ders alınmamış.

İstanbul Bayrampaşa’da 50 yıllık binaya asılan pankart şok etkisi yarattı.

Çatısından beton parçaları dökülen, içi çürüyen binaya “Kentsel dönüşüme uygun daireler yapılacaktır” pankartı asıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BOYUT ATLADI

Pankarttan anlaşılacağı üzere bina yıkılmadan dışı ve içi süslenecek. Er İnstagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

BAYRAMPAŞA’da 50 yıllık Bina çökecek! Çatısından beton parçaları dökülüyor, bina demirleri dışarıya sarkmış! İçini düzelterek dışarıya kentsel dönüşüme uygun katlar yapılacak diye pankart asılıyor böyle bir şey duydunuz mu! Böyle yapılara izin verilen bir kanun mu çıktı. Yada kentsel dönüşüm yerine kentsel dönüşüme eski dökülen evler mi yapılıyor.