11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • İstanbul'da deniz seferleri iptal edildi mi? Vapur seferleri iptal mi edildi? Vapur sefer saatleri

İstanbul'da deniz seferleri iptal edildi mi? Vapur seferleri iptal mi edildi? Vapur sefer saatleri

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda İstanbul’un lodos ve yağmura teslim olacağı söylenmişti. İstanbul’da ekili olmaya başlayan lodos etkisini vapur seferlerinde de gösterdi. Peki, İstanbul'da deniz seferleri iptal edildi mi? Vapur seferleri iptal mi edildi? İşte vapur sefer saatleri..

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 14:06
Takip Et

İstanbul'da deniz seferleri iptal mi edildi? Hangi vapur seferleri iptal? Vapur sefer saatleri

İstanbul'da deniz seferleri iptal edildi mi? Vapur seferleri iptal mi edildi? Vapur sefer saatleri
+
Aa
-

İstanbul’da etkili olmaya başlayan lodos ve yağmur vapur hatlarını da etkiledi. İstanbul’daki lodosla beraber vapur sefer saatlerinde de değişiklikler yaşandı. Peki, İstanbul'da deniz seferleri iptal edildi mi? Vapur seferleri iptal mi edildi? İşte vapur sefer saatleri..

İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engel oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle, bazı şehir hatları seferleri iptal oldu.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal oldu.

İptal olan seferler şöyle: Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor.), Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
1
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
2
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
3
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
4
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
5
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
6
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
7
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
﻿Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
﻿Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.