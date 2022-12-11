İstanbul'da deniz seferleri iptal edildi mi? Vapur seferleri iptal mi edildi? Vapur sefer saatleri

İstanbul’da etkili olmaya başlayan lodos ve yağmur vapur hatlarını da etkiledi. İstanbul’daki lodosla beraber vapur sefer saatlerinde de değişiklikler yaşandı. Peki, İstanbul'da deniz seferleri iptal edildi mi? Vapur seferleri iptal mi edildi? İşte vapur sefer saatleri..

İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engel oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle, bazı şehir hatları seferleri iptal oldu.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal oldu.

İptal olan seferler şöyle: Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor.), Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)