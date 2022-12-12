12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 06:57
Takip Et

Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli
+
Aa
-

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferinin, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy seferinde Kadıköy uğramasının yanı sıra Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Çengelköy-Kabataş ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferinde Beşiktaş uğraması yapılamadığı bildirildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
1
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
2
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
3
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
4
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
5
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
6
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿15 yaşındaki kız çocuğunu evlendireceklerdi
7
﻿15 yaşındaki kız çocuğunu evlendireceklerdi
﻿15 yaşındaki kız çocuğunu evlendireceklerdi
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, akademik personel alacak.
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, akademik personel alacak.
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, akademik personel alacak.
﻿İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli
﻿İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli
﻿İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
﻿Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
﻿Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.