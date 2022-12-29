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Doğalgazda indirim iddiası

İstanbul’da konutlarda kullanılan doğalgazda indirim yapılacağı öğrenildi. 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere doğalgaza yüzde 12 seviyesinde indirim yapılacağı belirtiliyor.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:11
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İstanbul'da doğalgaza indirim iddiası

Doğalgazda indirim iddiası
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İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına indirim yapıldığı öğrenildi.

1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.

NTV’de yer alan habere göre, EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

FATURAYA NASIL YANSIYACAK?

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

 

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Abdülhamit
29.12.2022 17:00
İzmire yokmu  
 
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