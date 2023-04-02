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İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu: 157 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda ülkemize kaçak yollardan giren çok sayıda yabancı yakalandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 12:05
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İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu: 157 kişi yakalandı
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İstanbul’da 5 farklı ilçede düzenlenen operasyonda 157 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri uygulanırken, konuya ilişkin 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, konut ve iş yerlerini, kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu şahıslara kiralayan veya ikametlerinde barındıran ve diğer ülkelere sevkini sağlayan şüpheliler tespit edildi. Kaçak göçmenlerin barındırıldığı Büyükçekmece, Fatih, Esenyurt, Başakşehir ve Silivri’de 5 farklı adres belirlenirken, konuya ilişkin ekiplerce 7 ayrı saha çalışması gerçekleştirildi.

157 KİŞİ YAKALANDI

Tespit edilen adreslerde kaçak durumda bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlenirken, yapılan operasyonlar sonucu farklı uyruklarda 157 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, sınır dışı işlemlerinin uygulanması için İl Göç İdaresi Kurumuna teslim edildi.

11 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Kaçak göçmenleri evlerinde barındıran ve sevkini sağlayan 11 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 7’si Savcılıktan serbest bırakılırken, ayrıca tüm şüpheliler hakkında toplamda 404 bin 118 lira idari para cezası uygulandı. (İHA)

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