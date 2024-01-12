Polis kadına şiddet diye gitti uyuşturucu ele geçirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kadına şiddet ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol ettikleri adreste ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Bunun üzerine adresten ayrılmak üzere olan ekipler, kapı girişinde bulunan poşetten uyuşturucu kokusu alması üzerine savcılıktan talimat alınması sonrası belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 710 gram esrar, sentetik haplar, hassas terazi, kilitli poşet, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeden elde edildiği düşünülen 49 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi de suçüstü yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 28 sentetik hap, 53 gram metamfetamin, bir miktar kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, satışa hazır folyoya sarılı metamfetamin maddesi ve kaçak alkol yapımında kullanılan 178 adet aroma kiti ile 17 bin lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.