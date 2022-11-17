İstanbul'da metrobüs kazası

Olay, İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir metrobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda kaza yaptı.
Metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin duvarlarına çarparak dururken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay, İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir metrobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda kaza yaptı.
Metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin duvarlarına çarparak dururken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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