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İstanbul'da metrobüs kazası

Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:41
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İstanbul'da metrobüs kaza yaptı. Belediyenin duvarına çıktı

İstanbul'da metrobüs kazası
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Olay, İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir metrobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda kaza yaptı.

Metrobüs, Kadıköy Belediyesi'nin duvarlarına çarparak dururken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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