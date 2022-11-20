Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 2 kişi yaralandı

Kaza, 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeniceağbat Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhsin Y. nin kullanmakta olduğu otomobil bariyerleri devirip 5 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan Sinem A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

(Kaynak: İHA)