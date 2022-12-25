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Etrafındakilere aldırış etmeden metroda tuvaletini yaptı

İstanbul'da metro istasyonunda bir kişi, etrafındaki insanlara aldırış etmeden tuvaletini yaptı. Metro istasyonunda yaşananlar şok etkisi yarattı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 11:46
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İstanbul'da metro istasyonunda skandal görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı

Etrafındakilere aldırış etmeden metroda tuvaletini yaptı
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İstanbul Maltepe Metro İstasyonu'nda şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Bir şahıs kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı. O anlar sosyal medyada izleyenleri şoke etti.

İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz bir erkek, etrafındaki insanlara aldırış etmeden yere eğilerek tuvaletini yaptı.

Metronun güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 

Olay esnasında başkalarının da metroda olduğu gözlemlenirken, şahsın kimseye aldırış etmemesi ve tuvaletini yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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TEOMAN
25.12.2022 11:52
Ona yaptığını kaldır buradan demek lazım aslında  
 
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