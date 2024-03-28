İstanbul’da otele müşteri gibi gelen Afrikalı kaçak dehşeti yaşattı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da otele müşteri gibi gelen Afrikalı kaçak dehşeti yaşattı
İstanbul’da bir otelde çalışan Özkan Çağlar, müşteri gibi gelen Afrikalı hırsızın kaşla göz arasında bahşiş kutusunu çaldığını son anda fark etti. Afrikalı hırsızın peşinden koşan otel çalışanı, çevredekilerin yardımıyla yakaladı.

Özkan Çağlar isimli vatandaş X hesabından başına gelen hırsızlık olayının görüntülerini paylaştı. İddiaya göre İstanbul’da bir otelde çalışan Çağlar’dan Afrikalı bir şahıs oda istedi. Çağlar’ın bilgisayarla meşgul olmasını fırsat bilen hırsız, bu kez koltuk değiştirerek bahşiş kutusuna yöneldi.

Elinde getirdiği poşete hızlıca bahşiş kutusuna koyan Afrikalı, hemen otelden uzaklaştı. Durumu son anda fark eden otel çalışanı Çağlar, hırsızın peşinden koştu ve çevredekilerin yardımıyla yakaladı.

Çağlar’ın iddiasına göre şahıs yakalandıktan sonra polis beklenirken bıçak çekip kaçmayı başardı.

X hesabından olayın görüntüleri paylaşan Çağlar, “Şimdilik canımızı kurtarduk. Ülkemde mülteci istemiyorum” notunu düştü.

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