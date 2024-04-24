İstanbul'da rüşvet isteyen 2 vergi memuru tutuklandı

Kaynak: AA
İstanbul'da rüşvet isteyen 2 vergi memuru tutuklandı
İstanbul'da vergi borcu olan bir kişiden rüşvet istedikleri belirlenen vergi dairesinde çalışan 2 memur tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "kamusal görevin çıkar sağlamaya yönelik kullanılması" suçuna yönelik bir operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda gelir vergisi uzmanı ve icra memurunun, vergi borcu olan bir kişiden hesaplarına bloke koymakla tehdit ederek 20 bin lira rüşvet aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, mağdurdan 40 bin lira daha talep ettiğini belirleyen ekipler, Esenyurt'ta müştekilerin seri numaraları önceden alınmış paraları şüphelilere verecekleri sırada operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, kamu görevlileri arasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede gösterilen kararlılık açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

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