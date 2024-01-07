İstanbul’da sahte dolar operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin 33 sahte 100 doları, bir bankaya ait ATM'nin para yerleştirme haznesine hile yöntemi ile yatırdığını belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Bankaya yatırılan 3 bin 300 dolar Merkez Bankasına gönderilirken, başlatılan incelemede bu yatırılan dolarların sahte olduğu belirlendi.

Ayrıca ATM'ye yatırılan sahte dolarların mobil bankacılık aracılığıyla liraya çevrildikten sonra üçüncü kişilerin hesaplarına geçirildiği tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2’si serbest kalırken, 9’u adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bankanın güvenlik kameralarına dolarların yatırılma anı kaydedildi.