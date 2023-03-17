İmamoğlu'nun 3 yıldır yönettiği İstanbul'da sel olunca suç, 20 yıldır yönettikleri Şanlıurfa'da olunca takdiri ilahi

İstanbul’da geçen yıl sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede sel meydana gelmişti. En çok etkilenen bölgelerden biri Esenyurt olmuştu. Haramidere'nin taşması sonucu bodrum katları su ile dolmuştu.

İstanbul sel felaketini yaşarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olması ve alt yapı çalışmaları yetersizliği nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlar İmamoğlu'nun il dışında tatil yaptığını iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, bu iddiaları doğruladı. İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SUÇLANDI

İktidar tarafından ise çalışmaların azlığı konusunda eleştiri almıştı.

Ancak unutulan bir şey vardı ki İstanbul’u 25 yıldır AKP sadece 3 yıldır İmamoğlu yönetiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakıyorsun İstanbul'da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye'de, şurada, burada. Ya nerede olursan ol ama böyle bir felaket olduğu zaman atlayacaksın, geleceksin. Ben de yaptım bu belediye başkanlığını" dedi.

Tatil dönüşü kameralar karşısına geçen İmamoğlu kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, "Ben çizmemi afet sonrası değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum" demişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNÜN YORUMU

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise gündem oldu. Paylaşımda, “25 sene kendileri yönettikleri, 3 yıl İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da sel olunca İmamoğlu'nun suçu, 20 yıldır yönettikleri Şanlıurfa'yı sel basınca takdiri ilahi...” ifadeleri kullanıldı.

DEPREM VE SELE TAKDİRİ İLAHİ DENDİ

Ancak yaşanan deprem ve sel felaketlerine takdiri ilahi dendi. 20 yıldır AKP’nin yönettiği Şanlıurfa’da sel nedeniyle 15 vatandaş hayatını kaybetti. İmamoğlu’nun suçlandığı gibi kimsenin suçlanmaması sosyal medyada viral oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin "Sel bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan da toprak suya kavuştu." İfadeleri de tapki topladı.

Öte yandan Erdoğan deprem için yaptığı açıklamada “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” demişti.