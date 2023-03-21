İmamoğlu bu fotoğrafla mesaj verdi. 14 Mayıs milat olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği Gaziantep ziyaretini paylaştı.

14 MAYIS MİLAT OLACAK

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Gaziantep'teyiz. Hem millet buluşmasına katıldık hem de depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edip sorunlarını dinledik. 14 Mayıs, şehirlerimizin sağlıklı şekilde ayağa kalkması için bir milat olacak” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun depremzede bir aile ile çadırda sohbet ederken çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

İşte o paylaşım: