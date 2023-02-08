Erdoğan depremde ölenler için 'kader planı' dedi

Geride bıraktığımız 14 Ekim’de yaşanan Amasra maden faciası için “Biz kader planına inanmış insanlarız” diyen Erdoğan, aynı ifadeyi bu kez deprem faciası için söyledi.



Bugün depremin merkez üssüne giden Erdoğan, kendisiyle konuşan bir depremzedeye, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler." dedi.



“BİZ KADER PLANINA İNANMIŞ İNSANLARIZ”

Erdoğan, Ekim 2022'de 42 kişinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciası için "Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım." demişti.



2003'TE "KADER DİYE GEÇİŞTİRİLEMEZ" DEMİŞTİ

Erdoğan, iktidara geldikten sonra gerçekleşen 2003 Bingöl depreminin ardından, "Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez. Olayda siyaset yankesiciliği ve kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır." demişti.



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