İstanbul'da simit 7,5 lira oldu. Daha önce 'Simit 8 lira olmalı' diyen Oda Başkanı'nın sözleri şaşırttı

ANKA'da yer alan haberde, İstanbul'da 3,5 liraya satılan 100 gramlık simit, Temmuz 2022’de zamlanarak 5 lira olmuştu. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığından yakınan esnaf yeni yılla birlikte 5 lira olan simidi 7-7,50 liraya satmaya başladı.



"BİZİM ZAM KARARIMIZ YOK"

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir ise aldıkları herhangi bir zam kararı olmadığını söyledi. Simit fiyatlarına zam gelip gelmediği sorusuna Özdemir, “Bizim bir zam kararımız yok. Maalesef bunlar art niyetli insanlar. Aldığımız bir karar olunca kamuoyu ile bunu paylaşıyoruz.” dedi.







TEMMUZ AYINDA BAKIN NE DEMİŞ!

Öte yandan Özdemir, Temmuz 2022’de yaptığı bir açıklamada, simidin maliyetinin 5 lira olduğunu belirterek, “Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım" demişti.

İLGİLİ HABERLER