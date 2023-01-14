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  • İstanbul'da simit 7,5 lira oldu. Daha önce 'Simit 8 lira olmalı' diyen Oda Başkanı'nın sözleri şaşırttı

İstanbul'da simit 7,5 lira oldu. Daha önce 'Simit 8 lira olmalı' diyen Oda Başkanı'nın sözleri şaşırttı

İstanbul'un bazı semtlerinde simit 7,5 liradan satılmaya başlandı. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, simidi 7,5 liraya satan esnaflar için "art niyetli insanlar" ifadesini kullanırken Özdemir'in temmuz ayında "Simit 8 lira olmalı." dediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:23
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İstanbul'da simit 7,5 lira oldu. 'Simit 8 lira olmalı' diyen Oda Başkanı'nın sözleri şaşırttı

İstanbul'da simit 7,5 lira oldu. Daha önce 'Simit 8 lira olmalı' diyen Oda Başkanı'nın sözleri şaşırttı
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ANKA'da yer alan haberde, İstanbul'da 3,5 liraya satılan 100 gramlık simit, Temmuz 2022’de zamlanarak 5 lira olmuştu. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığından yakınan esnaf yeni yılla birlikte 5 lira olan simidi 7-7,50 liraya satmaya başladı.

"BİZİM ZAM KARARIMIZ YOK"
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir ise aldıkları herhangi bir zam kararı olmadığını söyledi. Simit fiyatlarına zam gelip gelmediği sorusuna Özdemir, “Bizim bir zam kararımız yok. Maalesef bunlar art niyetli insanlar. Aldığımız bir karar olunca kamuoyu ile bunu paylaşıyoruz.” dedi.



TEMMUZ AYINDA BAKIN NE DEMİŞ!
Öte yandan Özdemir, Temmuz 2022’de yaptığı bir açıklamada, simidin maliyetinin 5 lira olduğunu belirterek, “Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım" demişti.

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Uzay Fenercioğlu
14.01.2023 16:49
Yoğurttan sonra, Simit de, milli bir değer. Bunlar milli olan herşeyi yok ediyor.  
 
Ateş Kuzey
14.01.2023 16:46
Şimdi martılar bile aç. Ne suçu vardı martıların, sadece şiirlerde ve şarkılarda kaldı, mavi gökyüzünde mutlu kanat çırpınmaları.  
 
Sokrates
14.01.2023 16:39
akp ve mhp seçmeni, kul hakkı alıyorsunuz. ilk seçimde hangi gerekçelerle bu partilere oy vereceksiniz? Bari Ahzab 37, 50,51, Muhammed 15, Nebe 33. ve 34. ayetlerini okuyup öyle Müslüman olun.  
 
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