İstanbul Havalimanı’nda yuh dedirten simit fiyatı. Havalimanı çalışanı video çekip paylaştı

Türkiye’de hayat pahalılığı vatandaşların belini bükerken geçmişte alınabilmesi en basit ürünlerin bile fiyatlarının geldiği nokta herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde enflasyon oranları yıllık yüzde 55.18 şeklinde açıklanmış, son dört ay düşüş kaydedildiği belirtilmişti. Ancak enflasyondaki düşüş gıda ürünlerine çok fazla yansımamış olarak görülüyor.

‘’GERÇEKTEN ŞAKA GİBİ’’

Havalimanında çalışan bir kadın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda kadın aldığı simidin fiyatına isyan ederek, ‘’Şimdi havalimanında mesaideyim. Canım bir simit istedi ve gittim simit aldım. İçi sucuklu kaşarlı diye geçen simit. Personel indirimli olarak ne kadar ödemiş olabilirim? 97.5 lira. Şaka gibi değil mi! Gerçekten şaka gibi’’ dedi.

HÜLYA AVŞAR: ‘’GEREKİRSE SİMİT YİYECEĞİZ’’

Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAY SİMİT HESABI YENİDEN GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1993’te Tansu Çiller’i eleştirirken “5 kişilik aile 3 öğün çay-simit yese bütçesi yetmez” diyordu.

Türkiye’nin çoğu yerinde Çay 5 TL'ye, simit ise 7.5 TL'ye yükseldi. Emekli maaşıyla geçinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesine uyarak üç çocuk yapan beş kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay simit ile beslenmesi için en az 5 bin 625 liraya ihtiyacı var. Emeklinin ailesini üç öğün yalnızca bir çay ve bir simitle beslemesi için bile 125 lirası eksik kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde de çay simit hesabı gündeme gelmiş, CHP’li Gürsel Tekin ve Demokrat Partili Cemal Enginyurt, cumhurbaşkanını eleştirmişti.

Gürsel Tekin, “Üç çocuklu bir aile günde 3 öğün sadece çay- simit yese günde 187,5, ayda 5 bin 625 lira ödeyecek. Emekli ya da asgari ücretli sadece çay simitle bile geçinemiyor, bunun kirası var, faturası var'' demişti.

Cemal Enginyurt ise, “Türkiye'nin birçok şehrinde simit 7,5 lira oldu. Desene, Bay Erdoğan artık simit çay hesabı da yapamayacaksın” diye konuşmuştu.