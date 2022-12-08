''Şok evlerine'' operasyon

Ekiplerin, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bağcılar ve Esenyurt'ta belirledikleri 7 adrese operasyon düzenlendi. İkametlerden birinin dikkati çekmemesi için dışarıdan kuaför görünümü verildiği, arka tarafının ise iki katlı şok evi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şok evlerinde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağladıkları ve haksız kazanç elde ettiklerini belirlendi.(AA)