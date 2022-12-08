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"Şok evlerine" operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları, "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma başlattı

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:35
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İstanbul'da "şok evlerine" yönelik operasyonda 47 düzensiz göçmen yakalandı

''Şok evlerine'' operasyon
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Ekiplerin, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bağcılar ve Esenyurt'ta belirledikleri 7 adrese operasyon düzenlendi. İkametlerden birinin dikkati çekmemesi için dışarıdan kuaför görünümü verildiği, arka tarafının ise iki katlı şok evi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şok evlerinde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağladıkları ve haksız kazanç elde ettiklerini belirlendi.(AA)

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