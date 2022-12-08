ABD’den Suriye kara harekâtı için yeni açıklama. Yine terör örgütünü korudular

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir kara harekâtını Aralık ayında başlatacağına dair beklentiler güçlenirken ABD'den operasyona karşı net bir mesaj geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "Operasyon istemiyoruz" dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirby, "Suriye'nin kuzeyinde, sivilleri şu ankinden daha da büyük bir riske sokacak, Suriye'deki birliklerimizi ve personelimizi ya da IŞİD'e karşı misyonumuzu tehlikeye sokacak askeri operasyonlar düzenlenmesini istemiyoruz" ifadesini kullandı.

"EN İYİ YOL OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

"ABD, Türkiye'nin kendini savunma hakkını, özellikle de terörizme karşı meşru müdafaa hakkını tanımaktadır" diyen Kirby, "Türk halkının karşı karşıya bulunduğu tehdidi anlıyoruz. Ancak Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonlara girişme fikrinin bu tehdidi bertaraf etmede en iyi yol olduğuna inanmıyoruz" şeklinde konuştu.