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Almanya’da darbe planlayan örgüte operasyon. Gözaltına alınanlar arasında eski askerler de var

Almanya’da ülke genelinde düzenlenen baskınlarda, aşırı sağcı ve eski ordu figürlerinden oluşan 25 kişilik bir grup hükümeti devirmeyi planladıkları şüphesiyle tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:53
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Almanya’da darbe planlayan örgüte operasyon. Gözaltına alınanların aralarında eski askerler de var

Almanya’da darbe planlayan örgüte operasyon. Gözaltına alınanlar arasında eski askerler de var
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BBC’de yer alan habere göre; Alman raporları, aşırı sağcı ve eski ordu figürlerinden oluşan bir grubun parlamento binası olan Reichstag'a saldırmayı ve iktidarı ele geçirmeyi planladığını öne sürdü.

Prens olarak anılan 71 yaşındaki Heinrich XIII adlı bir Alman'ın planlarının merkezinde yer aldığı iddia ediliyor.

Federal savcılıktan yapılan açıklamada, 3 bin polis tarafından 11 eyalette 130 noktaya operasyon yapıldığı kaydedildi.

Aşısı sağcı Reich Yurttaşlar Hareketi'ne yönelik yapılan operasyonda 22 Alman vatandaşının 'terör örgütüne üyelikle' suçlandığı belirtildi.

Aralarında bir Rus vatandaşının da bulunduğu 3 kişininse örgüte destek vermekle itham edildiği belirtildi.

Savcılık, 'zanlıların amaçlarına ancak askeri yollarla ve güç kullanarak ulaşılabileceğinin farkında olduklarını' ifade etti.

"ASKERLER DE VAR"

Arama yapılan yerler arasında Almanya'nın güneybatısındaki Calw kasabasında bulunan özel kuvvetler birimi KSK'nın kışlası da bulunuyor. Bu birim geçmişte bazı askerlerin aşırı sağcı olduğu iddiaları nedeniyle mercek altına alınmıştı. Federal savcılar kışlanın arandığı haberiyle ilgili yorum yapmadı.

Avusturya'nın Kitzbuehel kasabasında ve İtalya'nın Perugia kentinde 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Savcılar, şüpheli elebaşlarının geçen yıl "Almanya'daki mevcut devlet düzenini yıkmak ve yerine kendi devlet biçimlerini getirmek amacıyla bir terör örgütü kurmakla" suçlandıklarını söyledi.

Şüphelilerin 'Reich Vatandaşları' olarak adlandırılan anlatılardan ve 'QAnon ideolojisinden' oluşan bir komplo teorileri topluluğuna inandıkları iddia ediliyor.

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Kartal
7.12.2022 13:05
Almanya hükümeti acaba bunu eniştesinden mi öğrendi yoksa?  
 
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