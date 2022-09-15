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Tuvaletinizi bu şekilde yapıyorsanız kalp krizi riskiniz çok yüksek. Hemen doktora koşun

Uzmanların tuvalet alışkanlıklarınızın kalp krizi, diyabet, felç gibi durumlar hakkında uyardığını ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:07
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Hemen doktora koşun. Tuvaletinizi bu şekilde yapıyorsanız kalp krizi riskiniz çok yüksek

Tuvaletinizi bu şekilde yapıyorsanız kalp krizi riskiniz çok yüksek. Hemen doktora koşun
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Mynet’in haberine göre; Tuvalet konusunda kabızlık, ishal gibi rahatsızlıklar normal düzeninizi değiştirebilmesi dikkat çekti. Her insanın tuvalet alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Bazı kişiler çok sık tuvalete çıkarken bazıları günlerce çıkmayabiliyor olması dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre normal dışı görülen tuvalet alışkanlıkları hastalıkların belirtisi olabileceğini uyardı. Bilim adamları gün boyunca sık sık kaka yapmanın birkaç ciddi sağlık sorununun bir göstergesi olduğunu keşfettikleri konusunda uyardı. Hastalıklardan korunmak için bu tarz durumlar varsa doktora görünmeniz gerektiğiniz vurgulandı.

AZ YAPMAK DA HASTALIKLARLA BAĞLANTILI

Aksine, günde bir kereden az kaka yapmak da büyük kalp sorunlarının göstergesidir.
Uzmanlar, haftada üçten az kaka yapmanın daha yüksek kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı riski ile bağlantılı olduğunu bulmuşlardır.

FAZLA YAPIYORSANIZ KALP KRİZİ RİSKİNİZ YÜKSEK

Günde birden fazla bağırsak hareketi yaşayanların kalp krizi geçirme, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve böbrek hastalığı geliştirme olasılığı daha yüksektir.

GÜNDE BİR KEZ YAPMAK EN SAĞLIKLISI

Pekin Üniversitesi'nden yapılan araştırma, günde sadece bir kaka yapmanın aslında sizin için en sağlıklısı olduğunu gösteriyor. Önceki araştırmalar, genellikle kabızlık olarak adlandırılan daha az bağırsak hareketi ile ciddi kalp rahatsızlıkları arasında bir bağlantı bulmuştur. Ancak yeni çalışmanın yazarları, kalp sorunlarının neden çok kaka yapanlar için bir sorun olduğunu söyleyemediler.

POTANSİYEL RİSKLERİN FARKINDA OLUN

Araştırmacılar, anormal bağırsak hareketleri olan kişilerin "tanı konmamış hastalık olasılığını göz önünde bulundurmaları ve çeşitli sağlık durumlarının gelecekteki potansiyel risklerinin farkında olmaları gerektiğini" ekledi.
Çalışma, on yıl boyunca 30 ila 79 yaşları arasındaki yaklaşık 500.000 sağlıklı insanın bağırsak hareketlerinin izlenmesini içeriyordu. Araştırmacılar daha sonra bağırsak hareketi sıklığı ile sindirim sistemi dışında meydana gelen hastalıklar arasındaki bağlantıyı incelediler. Bununla birlikte, NHS'nin normal bağırsak alışkanlıklarının kişiden kişiye değiştiğini söylediğini akılda tutmakta fayda var.

YAYGIN KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Göğüs Ağrısı
Gövdenin Üst Kısmında Ağrı
Nefes Darlığı
Ani soğuk ter basması
Sebepsiz ani yorgunluk atakları (özellikle kadınlarda)
Bulantı ve kusma
Ani baş dönmesi
Var olan şikayetlerin artması ya da süresinin uzaması

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