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  • Yaya geçidindeki öğrencileri göz göre göre ezip kaçtı. O anlar anbean kameraya yansıdı. Çocukları bu araba mı ezdi?

Yaya geçidindeki öğrencileri göz göre göre ezip kaçtı. O anlar anbean kameraya yansıdı. Çocukları bu araba mı ezdi?

İstanbul Halkalı'da yaya geçidinde hızını kesmeden ilerleyen bir sürücü iki öğrenciyi ezdi. Trafik kurallarını yok sayan sürücünün öğrencilere çarpan sürücü hızını kesmeden olay yerinden uzaklaşırken, kaza sırasında yeşil ışığın yayalar için yandığı öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 18:03
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İstanbul'da trafik magandası öğrencileri ezdi. O anlar anbean kameraya yansıdı. Çocukları bu araba mı ezdi?

Yaya geçidindeki öğrencileri göz göre göre ezip kaçtı. O anlar anbean kameraya yansıdı. Çocukları bu araba mı ezdi?
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İstanbul Halkalı’daki Sabahattin Zaim Üniversitesi önünde, yaya geçidinden karşıya geçen iki öğrenciye çarpan bir sürücü, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Trafik magandasının öğrencilere çarptığı sırada trafik lambasındaki yeşil ışığın yayalar için yandığı belirtildi.

Söz konusu aracın, Okmeydanı'nda saat 09.30 ile 11.30 arasında görüldüğü bildirilirken olay anbean kameralara yansıdı.

Odatv ihbar hattına gönderilen görüntülere ilişkin haberde "Trafik magandasına ait olduğu iddia edilen arabayı paylaşıyoruz. Talep edilirse, yetkililer ile paylaşacağız." denildi.
 

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