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Annesi çocuğunu kilitleyip gitti. İtfaiye kurtardı

Uyuduğu için annesi tarafından otomobilde kilitli bırakılan 3 yaşındaki çocuk uyanıp ağlamaya başlayınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 23:08
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İzmir'de itfaiye, annesi tarafından otomobilde kilitli bırakılmış çocuğu kurtardı

Annesi çocuğunu kilitleyip gitti. İtfaiye kurtardı
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Korku dolu anlar yaşayan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtarırken, yarım saat sonra aracının başına gelen çocuğun annesi, uyuyor diye çocuğunu kilitli bıraktığını söyledi.

 İddiaya göre, otomobilini otoparka park eden bir kadın, uyuduğu için 3 yaşındaki çocuğunu arabada bıraktı ve otomobili üstüne kilitledi. Bir süre sonra uyuyan çocuk, havasızlıktan bunaldı ve kilitli olduğu için de korktu. Küçük çocuğu fark eden vatandaşlar aracın kilitli olduğunu anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

OTOMOBİLİN ÖN CAMI KIRILDI

İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, korkan çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra otomobilin ön camı kırılarak kapının kilidi açıldı ve küçük çocuk dışarı çıkartıldı. Yaklaşık yarım saat otomobil içerisinde kilitli kaldığı anlaşılan çocuk, otoparka gelen annesine teslim edildi. Anne, uyuduğu için çocuğunu otomobilde kilitli bıraktığını söyledi. (İHA)

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