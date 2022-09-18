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Vatandaşlar ucuz palamut için saatlerce kuyruk bekledi. İşte derin yoksulluğun görüntüsü

Ekmek kuyruklarının ardından ucuz palamut kuyruğu da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 08:57
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İstanbul'da ucuz palamut için vatandaşlar saatlerce kuyruk bekledi. İşte AKP'nin yarattığı derin yoksulluğun görüntüsü

Vatandaşlar ucuz palamut için saatlerce kuyruk bekledi. İşte derin yoksulluğun görüntüsü
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İktidarın politikaları nedeniyle derinleşen ekonomik kriz vatandaşları zora sokmaya devam ediyor. Vatandaşlar alışveriş sepetlerini bile zamlardan dolayı dolduramıyor. Temel gıda ürünlerini bile almak ‘lüks’ oldu.

Av yasağının ardından balık sezonunun başlamasıyla palamut Eylül başında tanesi 100 lirayı bulurken piyasa fiyatı 50 liraya kadar düştü.

Bir market zinciri de palamutu 19.90’dan satacağını açıkladı.

İstanbul’da vatandaşlar ucuz palamut için zincir marketin şubelerine akın etti. Palamutların akşam üzerine kadar gelmemesi sebebiyle vatandaşlar kuyruğa girerek saatlerce bekledi.

O anlar sosyal medyada gündem olurken iktidarın yarattığı derin yoksulluk gözler önüne serildi.

EKMEK, ŞEKER, ÇAY KUYRUĞU BİTMİYOR

Öte yandan, artan un fiyatlarına paralel olarak ekmeğin fiyatı da her geçen güna artmaya devam ediyor. Halk Ekmek’te ucuz satılan ekmeğe ise talep patlaması yaşanıyor. Vatandaş saatlerce Halk Ekmek önlerinde kuyruk bekliyor. Ekmek kuyruğunun ardından çay ve şeker kuyrukları da yaşandı.

Asgari ücrete her ne kadar ara zam yapılmış olsa da zamlar gün be gün artıyor. Maaşlar vatandaşın cebine girmeden faturalara gidiyor. Durum böyle olunca vatandaş ucuz temel gıda için saatlerce kuyruk bekliyor.

 

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