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  • AKP'nin getirdiği Yeni Türkiye modeli. Kimi Halk ekmek önünde kuyrukta kimi de Amerikan pastanesinde kuyrukta

AKP'nin getirdiği Yeni Türkiye modeli. Kimi Halk ekmek önünde kuyrukta kimi de Amerikan pastanesinde kuyrukta

Magnolia Bakery'nin İstanbul’daki ilk şubesinin açılmasıyla ortaya çıkan tablo akıllara Halk Ekmek büfelerindeki kuyruğu getirdi. Magnolia Bakery’nin ilk açıldığı günden beri önünde bitmek bilmeyen sıra Türkiye’nin iki yüzünü gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 14:34
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Kimi Halk ekmek önünde ucuz ekmek kuyruğunda kimi de Magnolia Bakery önünde kuyrukta. AKP'nin getirdiği Yeni Türkiye modeli

AKP'nin getirdiği Yeni Türkiye modeli. Kimi Halk ekmek önünde kuyrukta kimi de Amerikan pastanesinde kuyrukta
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New York’un en ünlü pastanelerinden Magnolia Bakery'nin İstanbul’daki ilk şubesinin Vadi İstanbul’da açılmasıyla oluşan kuyruk akıllara Halk Ekmek büfelerindeki sırayı getirdi.

Magnolia Bakery’da oluşan kuyruk Türkiye’nin iki yüzünü gözler önüne serdi.

Son dönemde ülke gündeminin büyük kısmını oluşturan ekonomik kriz gıda sektörünü de vurdu. Halk ekmek büfelerinden halk pazarlarına çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan açılan Magnolia Bakery’daki fiyat listesi de sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları fiyatları pahalı buldu.

HADİSE’NİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI MEHMET DİNÇERLER’İN

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Vadi İstanbul AVM'nin altında açılan Magnolia Bakery, kamuoyunda son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri olan Hadise’nin boşanma davası açtığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in çıktı.

Mehmet Dinçerler'in Türkiye'deki en son yatırımlarından biri olan pastanenin sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da açılan ilk şubesi olduğu öğrenildi.

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Bakan Murat Kurum bir formül bulur
16.09.2022 14:47
Ev almanın formülünü açıklamıştı. Bu pastalardan yiyebilmemiz için de formül bulsa çok güzel olur  
 
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