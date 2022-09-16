AKP'nin getirdiği Yeni Türkiye modeli. Kimi Halk ekmek önünde kuyrukta kimi de Amerikan pastanesinde kuyrukta

New York’un en ünlü pastanelerinden Magnolia Bakery'nin İstanbul’daki ilk şubesinin Vadi İstanbul’da açılmasıyla oluşan kuyruk akıllara Halk Ekmek büfelerindeki sırayı getirdi.

Magnolia Bakery’da oluşan kuyruk Türkiye’nin iki yüzünü gözler önüne serdi.

Son dönemde ülke gündeminin büyük kısmını oluşturan ekonomik kriz gıda sektörünü de vurdu. Halk ekmek büfelerinden halk pazarlarına çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan açılan Magnolia Bakery’daki fiyat listesi de sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları fiyatları pahalı buldu.

HADİSE’NİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI MEHMET DİNÇERLER’İN

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Vadi İstanbul AVM'nin altında açılan Magnolia Bakery, kamuoyunda son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri olan Hadise’nin boşanma davası açtığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in çıktı.

Mehmet Dinçerler'in Türkiye'deki en son yatırımlarından biri olan pastanenin sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da açılan ilk şubesi olduğu öğrenildi.