İstanbul'da ulaşıma Ramazan düzenlemesi

Ramazanın başlamasına günler kala İstanbul'da ramazan boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri için düzenleme yapıldı. Sefer saatlerindeki düzenleme Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır" denildi.

GECE METROSU DEVAM EDECEK

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamanın devamında gece metrosu seferlerinin de aynı şekilde devam edeceği belirtildi.

"Gece Metrosu uygulamamız, mevcut hatlarda değişiklik olmadan Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde hizmet vermeye devam edecektir.

Hayırlı Ramazanlar dileriz."

SEFER DÜZENLEMESİ YAPILAN HATLAR

23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar şöyle:

- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

- M1B Yenikapı-Kirazlı

- M2 Yenikapı-Hacıosman

- M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent

- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

- M5 Üsküdar-Çekmeköy

- M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

- M7 Yıldız-Mahmutbey

- M9 Bahariye-Olimpiyat

- T4 Topkapı-Mescid-i Selam

- T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

- F1 Taksim-Kabataş

- F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan