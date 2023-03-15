İBB çocuk parkı kurdu diye Hatay vali yardımcısı eğitim çadırlarının sökülmesini istedi

ANKA'nın haberine göre; Karaçay Tomruksuyu Köyler Koordinasyonu, Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı mahallelerine kurdukları eğitim çadırlarının valilik tarafından kaldırılmak istendiğini açıkladı. Koordinasyonun sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“EĞİTİM ÇADIRLARINA İBB ÇOCUK PARKI KURDU DİYE VALİ YARDIMCISI GELDİ, TEHDİT ETTİ”

“Festival alanında binbir emekle kurduğumuz eğitim çadırlarına İBB çocuk parkı kurdu diye Vali Yardımcısı geldi, tehdit etti ve sabah parkın sökülmesini istedi. Üstelik aynı alana halkın istemediği bir konteyner kent kurmak istiyorlar. Sınıflar boşaltılacak.

“SERALARDA KALAN ÇOCUKLARIN ÇOĞU TARIMSAL İLAÇLARDAN KAYNAKLI HASTA DURUMDA”

Yüzlerce öğrenci bu çadır sınıflarında günlerdir etkinliklere katılıyor, mutlu oluyorlar ve bir parça yüzleri gülüyor. Aileler çocukların eğitime katılmasından kaynaklı biraz daha rahatlamış durumda. Özellikle anneler için nefes alma zamanı oluyor çocukların eğitim anları daha önemlisi ise tarımsal ilaçlarla dolu olan seralarda kalan çocuklar hiç değilse bir süreliğine o alandan uzaklaşıyorlar. Seralarda kalan çocukların çoğu tarımsal ilaçlardan kaynaklı hasta durumda, ölen çocuklar olduğunu bile duyduk.

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK PARKI YAPTI DİYE ÖNCE PARK SÖKÜLECEK SONRA DA ÇADIRLARIMIZ”

Eğitim çadırlarının açılmasından sonra birçok insan çocuklar, ‘okula’ başladığı için göç etmekten vazgeçtiğini söyledi. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocuk parkı yaptı diye önce park sökülecek sonra da çadırlarımız! Haftalardır valiliğe söyleniyor gelip siz kurun ya da bizim önümüzü açın diye.

“DOKUNMAYIN PARKIMIZA, DOKUNMAYIN OKULUMUZA”

Neden gelmediniz? Neden insanlara çadır verip zehir dolu seralardan kurtarmadınız? Neden şebekeyi tamir ettirmediniz? Temiz su yok, tuvalet yok, banyo yok, okul yok, çadır bile yok çadır. 37 gün oldu çadır yok. Dokunmayın parkımıza, dokunmayın okulumuza.