Meteoroloji 3 ilçe için uyardı. Kuvvetle yaklaşıyor

Meteoroloji İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar sürerken, 3 ilçe için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meteoroloji 3 ilçe için uyardı. Kuvvetle yaklaşıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarında Kağıthane, Şişli ve Sultangazi ilçelerinde kuvvetli yağmur ibaresi görünüyor.

meteoroloji-3-ilce-icin-uyardi.jpeg

İstanbul’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkisini artırmaya başladı. Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji'nin radarında Kağıthane, Şişli ve Sultangazi için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE AFAD UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" uyarısını yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerini kullandı.

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda ise "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

İlgili Haberler
İstanbul'da yağmur yağdı trafik felç oldu. Yoğunluk yüzde 81'i geçti
İstanbul'da su baskınları yaşanıyor. İşte ilk görüntüler
İstanbul'da yağış nedeniyle tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi
İstanbul'da yağış nedeniyle tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi
Meteoroloji’den fırtına uyarısı: Bu geceden itibaren başlıyor
Meteoroloji’den fırtına uyarısı: Bu geceden itibaren başlıyor
Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Spor
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı... Ekonomi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı...
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü