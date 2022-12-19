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İstanbul'da 'yağmur' etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i aştı 

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:52
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İstanbul'da 'yağmur' etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i aştı 

İstanbul'da 'yağmur' etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i aştı 
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Meteoroloji'nin uyarısının ardından sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Hava durumu, haftanın ilk iş günü trafiği de etkiledi. Anayollarda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü giriş çıkışlarına kadar araç yoğunluğu yaşandı.

İBB: TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'İ AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasına göre; saat 08.30 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

KARAYOLLARINDA DURUM

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Eceabat-Gelibolu yolunun 54-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Eceabat yönünde ulaşım gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-Karacabey yolunun 34. kilometresindeki (Uluabat mevkisi) alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-56. kilometrelerindeki (Trabzon şehir geçişi Çömlekçi mevkisi) üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışması dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.(AA)

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