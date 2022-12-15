İstanbul'da kar yağışı kapıya dayandı. Kaç gün süreceği belli oldu

Sıcaklıklardaki düşüş kendini hissettirirken Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbullular şehre ilk karın ne zaman düşeceğini merak etmeye başladı.

Çok sayıda İlde ise kar yağışları başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bozyurt 18 Aralık'tan sonra Türkiye'nin kuzeyinden yeni bir soğuk hava dalgasının cereyan edeceğini belirtti.

18 ARALIK’A DİKKAT

Bozyurt şu ifadeleri kullandı; "2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı. Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti.

Beklenen kar yağışı için önemli değerlendirmelerde bulunan Bozyurt şu açıklamaları yaptı; "18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralık'tan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez."

"4-5 GÜN ETKİLİ OLACAK"

Bozyurt, "Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor. 18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"CİDDİ ANLAMDA SOĞUMA VE KAR YAĞIŞI GÖRECEĞİZ"

Asıl soğukların geleceği tarihin altını çizen Bozyurt, "Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir" dedi.