İstanbul'da yakalanan kaçak polisin ayaklarına kapanarak yalvardı

Ak parti’nin düzensiz göç politikası sebebiyle ülkeye kaçak yollarla giren binlerce kaçak göçmen, Türkiye’nin sorunu olmaya devam ediyor. Kaçak göçmenlerin ülkemizde kadınları taciz etmesi, ve gruplaşarak Türklere hakaretler etmeleri Türk vatandaşların sabrını taşırdı.

Yaşanan olaylar sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başlattığı operasyon kapsamında, İstanbul genelinde denetim ilan edilmişti.

Bu denetim kapsamında yüzlerce asker kaçağı tespit edilirken, binlerce sığınmacı ülkelerine gönderildi. ayrıca kayıtsız yüzlerce silah ele geçirildi.

Bu denetimler gerçekleştirilirken Afrika kökenli yabancı uyruklu bir kişiye kimlik soran sivil polis, yabancı uyruklu gencin kaçak göçmen olduğunu öğrenince emniyete götürmek istedi. Sivil polisin ayaklarına kapanan yabancı uyruklu genç, polisin kendisini bırakması için yalvardı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken, Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım Afrika kökenli göçmenlerin zararsız olduğunu dile getirerek, dokunulmaması gerektiğini savunsa da, bir kısım vatandaş ise kim olursa olsun oturum izni olmadan ülkeye giriş yapan herkes gitmeli dedi.