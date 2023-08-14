Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur

Editör: Ayşe Memiş

Yol geçen hanına dönen Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri de sığınmacılar ve kaçak sorunudur. Her geçen gün deniz yolu ile botlarla ülkeye giriş yapan ve sınırdan kaçak yollarla ülkeye giren yabancı kaçakların videosu gündeme düşüyor.

AKP’nin yürüttüğü düzensiz göçmen politikasının etkisi sürmeye devam ediyor.

Bugün İzmir Çeşme’den gelen görüntüler şoke etti.

İzmir’in turistik beldesinde Alaçatı Port ile Ovacık Siteler arasında yürüyen kaçak göçmenler görüldü.

Bazı iddialar kaçakların Yunanistan’a iltica etmeye çalıştığını söylerken, bazıları da Türkiye’ye geldiğini söylüyor.

Görüntülerinin çekildiğini fark eden yabancı kaçaklar ise yüzlerini kapattıkları görülüyor.

Çeşme'den kaçakların feribotlarla Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları da yine iddialar arasında.

Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

KAÇAKLAR ELLERİNDE MERDİVENLERLE TÜRKİYE SINIRINA GELİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya da paylaşılan görüntülerde Afgan uyruklu oldukları iddia edilen yüzlerce kişi ellerinde merdivenle Türkiye sınırına doğru ilerledikleri görülmüştü.

Paylaştıkları görüntüden sonra "bekle bizi Türkiye" yazan göçmenlerin Türkiye sınırına doğru yürüyüşleri Türk halkını tedirgin etmişti.