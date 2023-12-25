Bir zamanlar AKP'nin gözde yazarı olan Abdurrahman Dilipak açıkladı. Kimin paralarına el konulacak?

Bir zamanlar AKP’nin en gözde yazarlarından biri olan Abdurrahman Dilipak’ın Haber Vakti’nde yer alan yazısı dikkat çekti.

Dilipak bazı patronların kaçırdığı bazı paraların konteynerlerde çöp olacağını belirterek, söz konusu paralara el konacağını söyledi. Dilipak, “Uzun süreden beri yapay zeka ile izlenen para hareketlerinizin hacmı ile tüm dünyadaki ticari faaliyet ve ödediğiniz vergiler kıyaslandıktan sonra bu paranın kaynağı sorulacak size” ifadelerini kullandı.

Dilipak’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Malum patronlar kaçırdıkları, sanala döndürdükleri paralardan umutlarını kessinler. O paralar çöp oldu. Güvenilir bir banka ya da Off-Shore yoktur.!? Kalan paraları da harcayamazsınız. Onlar da konteynerlerde çöp olacak. O para ya uyuşturucu, ya silah, ya terör, ya da kayıt dışı bir para olduğundan el konulacak ve karşılığı ödenmeyecek. Önce sizin. Uzun süreden beri yapay zeka ile izlenen para hareketlerinizin hacmı ile tüm dünyadaki ticari faaliyet ve ödediğiniz vergiler kıyaslandıktan sonra bu paranın kaynağı sorulacak size. Ve4 sonuçta avucunuzu yalayacaksanız, konuşursanız, ilk dış seyahatinizde paketlenirsiniz. Dostlarınızla 5G anlaşması, Starlink, Global Re3set, Dijitalizm anlaşması yaparken aslında siz kendi idam fermanınızı da izlemiştiniz bayım. Şimdi ağlamayı bırakın."