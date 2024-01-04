Korona aşılarıyla ilgili şok açıklama geldi. Vakalar artıyor. Maske kararları geliyor

Korona virüs salgını dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 2019'un sonlarından beri devam eden salgın, resmi verilere göre dünyada yaklaşık 7 milyon kişiyi öldürdü ve etkisini sürdürüyor.

Son zamanlarda, grip ve influenza ile birlikte insan sağlığını tehlikeye atan corona virüsü salgını birçok ülkede hızla yayılıyor. Bu nedenle, New York, California, Illionis ve Massachusetts'te bulunan hastaneler, sağlık çalışanlarını ve hastaları korumak için maske takma zorunluluğu uyguladı.

ABD'de ise vaka sayısı bir haftada yüzde 16 artış gösterdi. Chicago'daki Rush Üniversitesi de kampüsün bazı bölümlerinde maske takma zorunluluğu getirdiğini duyurdu.

Florida'nın Sağlık Bakanı Dr. Joseph Ladapo ise korona virüsü aşılarına karşı çıkan bir açıklama yaptı.

Ladapo, aşıların insan DNA'sını değiştirebileceğini iddia ederek, aşılamayı durdurma çağrısı yaptı.

Ancak bu iddia, federal sağlık yetkilileri ve diğer uzmanlar tarafından bilimsel kanıtlarla çürütüldü.

Gıda ve İlaç İdaresi, aşıların güvenli olduğunu ve kalıntı DNA'nın bir sorun oluşturmadığını belirtti.

Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarında mRNA teknolojisi kullanılıyor. BioNTech'in kurucu ortakları arasında Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin de bulunuyor.

Florida, salgın döneminde aşı karşıtı bir tutum izlemişti. Cumhuriyetçi Vali Ron DeSantis, 2021'de Dr. Ladapo'yu atamıştı.

Ladapo, o zamandan beri aşılarla ilgili yanlış yorumlar yapmıştı.