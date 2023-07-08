İstanbul'daki dev sitenin yönetimini Araplar ele geçirdi. Türkler azınlığa düştü

Ülkemize akın akın yerleşen Suriyelilerin yarattığı tehlikeyi gözler önüne seren olay İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Fi Tower adlı sitede yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duyurduğu olayda Fi Tower adlı sitede Türkler azınlığa düştü. Arapların site yönetimini ele geçirmesinin ardından harcamalar büyük ölçüde arttı. Şikayetçi olan Türklerin açtığı dava 1 yıldır sonuca bağlanmadı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"İstanbul Esenyurt Fi Tower sitesi 1755 dairenin bulunduğu bir site. Sitede Türkler azınlığa düşmüşler. Araplar site yönetimini sahte veya şüpheli Vekaletnameler kullanarak ele geçirmişler. Arapların çoğunluğu ele geçirdiği sitede harcamalar artmış. 2022’de 17 milyon, 2023’de 23 milyon ek bütçe çıkarmışlar. Bu büyük rakamlara karşı çıkan Türk ev sahiplerine “fakir. Türk istemiyoruz” diyorlarmış. Azınlıkta kalan Türkler Büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunmuş Büyükçekmece 1. Sulh hukuk mahkemesine dava açmış yaklaşık 1 yıldır hukuk mücadelesi veriyorlar. Aşağıdaki görüntülerde site bahçesinde kalınan bayram namazından. Türk imamın arkasında namaz kılmamak için bahçede kılıyorlar. Bu sitede yaşananlar Türkiye’nin geleceğini anlatıyor."