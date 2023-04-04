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İstanbul’daki eski binalara ‘deprem’ indirimi

İstanbul’da 40-50 senelik eski binalara olan ilginin ‘deprem‘ endişesi nedeniyle düşmesi, kira bedelleri gerilemeyi de beraberinde getirdi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 08:47
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İstanbul’daki eski binalara kira indirimi

İstanbul’daki eski binalara ‘deprem’ indirimi
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Haberglobal’de yer alan habere göre; İstanbul Bakırköy’deki kiralık dairelerde ortalama 2 bin liralık bir düşüş yaşadı. Yeni binalarda bu rakam değişmedi. Bölgede 1999 deprem öncesindeki binalara ilgi de düştü. Daha çok yeni binalara talep bulunuyor.

Konuya ilişkin konuşan bölgede emlakçılık yapan Mukadder Selim, “Yeni dairelere talep arttı. Vatandaşlar deprem riski bulunan ilçelerden endişe duyuyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı yerlerde oturmak için harekete geçti. 13 bin liralık daireleri 11-12 bin liraya kadar verebiliyoruz” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN BÜYÜK KISMI BU BİNALAR

Kentsel dönüşüme girecek evlerin büyük bir kısmının 40-50 yıllık binalar olduğunu belirten Selim, “Burada oturanların da gelir düzeyi orta seviyede bulunuyor. Kentsel dönüşümün maddi bir gideri oluyor. 1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı, daire fiyatları az da olsa biraz düştü. 11 bin liralık bir kiralık daireyi 10 ila 9 bin liradan verebiliyorum. Ancak biz vatandaşları eski dairelerin risk altında olduğunu ve kentsel dönüşüme her an girebileceği konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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