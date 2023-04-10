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Aşırı yağışların ardından 3 katlı bina yıkıldı

Meksika’da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina iki hafta önce etkili olan yağış sonrasında güvenlik amacıyla boşaltılmıştı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 01:26
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Meksika’da 3 katlı bina yıkıldı

Aşırı yağışların ardından 3 katlı bina yıkıldı
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(İHA) Meksika’nın Tijuana şehrinde 3 katlı bina yıkıldı. Yamaçta bulunan binanın, 2 hafta önce etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki heyelanın ardından güvenlik amacıyla boşatıldığı aktarıldı. 

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın yıkıldığı anlar ise çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Mağdur olan vatandaşlar inşaat şirketlerini ve denetlemeyi yapan görevlileri suçlayarak yetkililerden yardım istedi. Tijuana şehri yerel yöneticileri ise, olayın kapsamlı olarak araştırıldığını bildirdi.

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