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Evinizin kirasını 5 kuruş dahi eksik yatırmayın. Mahkemeden çok konuşulacak karar

İzmir’de bir ev sahibi, kirasını 11 lira eksik yatıran kiracısına dava açarak mahkemeyi kazandı. Davayı kazanan avukat, “5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz." dedi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:38
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Evinizin kirasını 5 kuruş dahi eksik yatırmayın

Evinizin kirasını 5 kuruş dahi eksik yatırmayın. Mahkemeden çok konuşulacak karar
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DHA'da yer alan habere göre, Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir binada 5 yıldır oturan E.T., 1774 lira olan kirasını 7 lira eksik yatırdı, 4 lirası ise banka komisyonu olarak kesildi. Ev sahibi S.F., toplamda 11 lira eksik yatan kira için İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine hükmetti. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

“5 KURUŞ İÇİN BİLE TAHLİYE EDİLEBİLİRSİNİZ"
Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit karara ilişkin, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz." dedi.

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